Unifique compra a operação da Click SBS, de Santa Catarina

Aquisição reforça operação em fibra óptica da companhia no estado do Sul

A Unifique anunciou nesta sexta, 22, a compra de mais um provedor de internet regional. No caso, pagou R$ 7,5 milhões pela operação da Click SBS, dona de rede fibra óptica na região de Itapoá, em Santa Catarina. Além da infraestrutura óptica, será transferida a carteira de 3 mil clientes.

A forma de pagamento inclui um pagamento inicial de R$ 3,5 milhões e o parcelamento do restante em 15 meses. Haverá ainda uma no 24º mês, corrigida monetariamente pelo índice do CDI.

“Embora a aquisição não represente montante relevante quando comparado aos ativos, à receita operacional líquida ou mesmo ao número de clientes da Companhia, a aquisição reforça a presença da Companhia no Estado de Santa Catarina”, diz José Wilson Souza Júnior, diretor financeiro do grupo Unifique, no comunicado ao mercado.

A compra é também resultado da capitalização do grupo Unifique, que abriu capital na B3 em julho, quando levantou R$ 818 milhões. Na ocasião, a empresa avisou que o dinheiro seria utilizado para a expansão de sua rede, inclusive através da aquisição de outros provedores regionais. Desde a entrada na bolsa, a empresa comprou, contando com a Click SBS, sete empresas.