Unifique anuncia a compra da Sygo Internet no RS

A Unifique comunicou a compra da Sygo Internet, que atua em 65 cidades gaúchas desde 2007 e que conta hoje com cerca de 88 mil assinantes, sendo a maioria (88%) atendida por fibra óptica. A malha de fibra ótica total possui aproximadamente 7,2 mil km. A rede backbone possui 5 mil km e atravessa 120 municípios gaúchos.

O ISP foi avaliado em R$ 226,1 milhões, mas foi comprado por R$ 134,5 milhões, após dedução da dívida líquida a ser assumida pela Unifique. Com a operação, o provedor catarinense aumenta sua base de assinantes em 115% no Rio Grande do Sul, superando 150 mil acessos.

Pelo acordo, o pagamento da operação se dará por um valor à vista de 25% do Equity Value; 40% a serem pagos em 31 parcelas iguais, mensais e consecutivas; 10% em parcela única no 60° mês; e 25% a serem pagos até o 38º mês após a data de fechamento da aquisição, mediante a transferência de 6.553.010 ações da Sygo Internet considerando o preço de R$ 5,131450 por ação. Os pagamentos das parcelas do Preço de Aquisição serão corrigidos pelo CDI.

A operação está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Anatel, que ainda não foram notificados. E ainda poderá ter o aval do conselho de administração da companhia.

Para a Unifique, a compra da Sygo representa um importante incremento na região geográfica de atuação no Rio Grande do Sul. A ampliação da rede backbone permitirá à companhia oferecer novas tecnologias e serviços, e atingir um número maior de cidades no estado com ganhos de escala relevantes na operação gaúcha.

