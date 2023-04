A União Europeia (UE), por meio do Comitê Europeu para a Proteção de Dados (EDPB, na sigla em inglês), formou uma força-tarefa dedicada a questões relacionadas ao ChatGPT, chatbot desenvolvido pela OpenAI que funciona com base em Inteligência Artificial (IA) generativa.

A intenção, conforme breve nota divulgada na quinta-feira, 13, é criar um movimento de cooperação entre as autoridades de proteção de dados nacionais em torno de qualquer ação de fiscalização envolvendo a aplicação.

A criação da força-tarefa segue uma ação implementada pela autoridade de proteção de dados da Itália, que suspendeu o funcionamento do ChatGPT no país no dia 31 de março, após suspeita de violação das regras de privacidade.

Segundo a agência italiana, a OpenAI não verifica a idade dos usuários da solução de IA. Além disso, reprovou o modo como o ChatGPT coleta e armazena dados pessoais.

“Os membros do EDPB discutiram a recente ação de execução realizada pela autoridade italiana de proteção de dados contra a OpenAI sobre o serviço ChatGPT”, diz o comitê, em nota. “O EDPB decidiu lançar uma força-tarefa dedicada para promover a cooperação e trocar informações sobre possíveis ações de execução conduzidas por autoridades de proteção de dados”, complementa o organismo europeu.

Também na quinta-feira, as autoridades de proteção de dados da Espanha e da França, de forma individualizada, informaram que abriram investigações a respeito de eventuais violações promovidas pela OpenAI.

O EDPB é um organismo europeu independente que contribui para a aplicação das regras de proteção de dados na UE e promove a cooperação entra as autoridades dos países-membros.

O ChatGPT foi lançado no fim de novembro do ano passado pela OpenAI. Em janeiro, a empresa recebeu um aporte multibilionário da Microsoft, que integrou a solução de IA a seus serviços de computação em nuvem.