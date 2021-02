Unentel vai distribuir equipamentos da Alcatel-Lucent para o mercado B2B

A Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), fornecedora de de soluções de comunicação, rede e nuvem, e a Unentel Distribuição, especializada em mercado de TI, iniciaram uma parceria com o intuito de reforçar a posição de ambas as empresas no mercado corporativo.

Com a parceria, a Unentel passará a distribuir o portfólio da ALE. Isso inclui soluções LAN, WLAN, Unified Communication and Collaboration e SIP Phones.

De acordo com Rafael Oliveira, gerente de canal da Alcatel-Lucent, os revendedores da Unentel terão um papel importante no ecossistema de canais da empresa no território brasileiro. “A parceria vai acelerar nossos planos de expansão no Brasil”, afirmou.

Para liderar esse processo na Unentel, a empresa nomeou André Potenza, atual diretor de alianças da empresa. Segundo Frederico Passos, Vice-Presidente Executivo da empresa, a parceria surge em um momento que volta a aumentar a demanda de soluções de rede por conta do “fim da pandemia à vista graças ao início das vacinações”. (Com assessoria de imprensa)