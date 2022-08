Um Telecom vai investir R$ 40 milhões em data center

A Um Telecom vai construir data center no Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel). O empreendimento deverá ocupar uma área de 1,3 hectare, localizado no município do Recife, e prevê investimentos iniciais da ordem de R$40 milhões com geração de 64 empregos diretos e qualificados depois de concluído. Esta primeira etapa terá obras iniciadas ainda este ano e conclusão prevista para o final de 2023.

Ao todo deverão ser investidos R$150 milhões no projeto, composto por três fases, no prazo total de dez anos. O data center da UM Telecom será o primeiro de classificação TIER 3 de Pernambuco. Essa classificação diz respeito a critérios avançados sobretudo de redundância de energia, segurança, climatização e telecomunicações.

“O data center da Um Telecom irá transformar Pernambuco em um Hub de Dados para a região, já que Recife está estrategicamente bem localizado em relação ao Nordeste, situando-se a um raio de 800 km de 90% da população e do PIB da Região, iremos trazer o conteúdo e os serviços digitais mais para próximo do usuário mudando a forma de distribuição de dados no Nordeste”, avalia Rui Gomes, CEO da operadora.

A Um Telecom conta com mais de 16.000 Km de fibra óptica instalados em toda a região Nordeste, passando por todas as capitais e com acesso a mais de 200 importantes cidades, com toda essa conectividade faz muito sentido termos um Data Center em Recife.

“E como Pernambuco já exerce um papel importante na logística da região Nordeste através de um hub de companhia aérea, de centrais de distribuição de empresas do segmento de varejo, bem como de transportadoras, a partir desse novo equipamento, o Estado também exercerá a sua vocação para a infraestrutura digital, através da distribuição de conteúdo em toda a região usando Recife como centro”, explica Daniel Gomes, COO da Um Telecom.(Com assessoria de imprensa)

