Um Telecom reduz latência com inauguração do PIX em Recife

A Um Telecom anuncia a inauguração de um ponto de troca de tráfego em Recife, ampliando as opções de conexão com qualidade em Pernambuco e em toda a região Nordeste. O projeto é atender principalmente os sistemas autônomos (ASN), que precisam de uma latência menor para acompanhar o aumento do consumo de dados também em nossa região, fomentando conteúdos locais e projetos com OTTs (detentores de conteúdo).

“Com uma localização privilegiada, Recife está há aproximadamente 45 milissegundos (ms) de São Paulo e Rio de Janeiro; 13 ms de Fortaleza e Salvador e 17ms de Teresina, ou seja, posição vantajosa para as conexões com todo o país”, explica Rodrigo Augusto, CTO da UM Telecom.

Para se ter uma ideia do aumento de eficiência para os clientes que utilizarem o PIX de Recife da UM Telecom, a latência das conexões entre os participantes será reduzida para aproximadamente 2 milissegundos, fazendo com que não haja necessidade de buscar dados no centro de roteamento de algumas operadoras – localizadas em RJ, SP ou MG – o que levaria aproximadamente 50 ms.

Atualmente, a UM Telecom tem operações em todos os estados da região Nordeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Com um portfólio variado de produtos e serviços, oferece soluções digitais a clientes B2B, provedores (ISP), operadoras e setor público, dentre eles, serviços de conectividade, segurança da informação, cloud services e vídeo cloud. (Com assessoria de imprensa)