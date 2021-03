Um Telecom lança websérie com dicas de segurança para home office

Diante do retorno das medidas de restrições mais rígidas impostas pelos estados e municípios por conta da pandemia do novo coronavírus, a Um Telecom, lançou nesta quinta-feira, 25, a websérie Conexão Um. A programação tem o objetivo de levar conteúdos relevantes para empresas que irão adotar alguma medida de transformação digital visando enfrentar esta segunda etapa de isolamento social. A série contará inicialmente com cinco programas que serão lançados, gradativamente, nos próximos dias.

Como temas, o Conexão Um irá abordar: boas práticas de segurança no home office; eficiência operacional e compliance por meio de serviços de infraestrutura digital; cloud; disponibilidade, e vídeo cloud. “A ideia é que – com base na experiência que adquirimos em 2020, durante o isolamento social – possamos produzir conteúdos que auxiliem nossos clientes e parceiros a manterem a disponibilidade, integridade e inviolabilidade de seus dados”, explicou Raquel Scarano, gerente de marketing da Um Telecom.

A segunda edição do Conexão Um será publicada na terça-feira, 30, e abordará as boas práticas de segurança no home office que podem evitar ataques ou indisponibilidades de outra natureza aos dados das empresas. Os conteúdos do Conexão Um serão disponibilizados em: https://www.youtube.com/c/UmTelecom/videos. (Com assessoria de imprensa)