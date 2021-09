Um Telecom lança solução de conectividade segura para redes corporativas

A Um Telecom está lançando seu primeiro produto após reestruturar suas verticais de negócios. O Firewall UM segue a premissa da emergente de demanda de conectividade segura, que surgiu com a pandemia de Covid-19. De acordo com dados da Fortinet, o Brasil sofreu mais de 1,6 bilhão de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro trimestre de 2020.

Além do crescimento da demanda de conectividade, o trabalho remoto e o e-commerce, também foram fatores que tornaram a segurança um ponto crítico e que exige, agora mais do que nunca, aumento de investimentos.

Com isso, a Um Telecom, neste novo momento, não só aumentou sua oferta de conectividade, mas principalmente, passou a investir no desenvolvimento desse novo produto voltado para a segurança.

“As empresas, neste momento, estão vulneráveis, correndo riscos de proporções ainda desconhecidas. Então, para possibilitar que elas contem com sistemas mais seguros, a Um Telecom está lançando este novo produto, que é robusto em termos de cibersegurança. E para facilitar a aquisição, a empresa está incluindo na oferta o link para as corporações que ainda não possuem uma estrutura sólida de T.I. em suas instalações”, explica Diego Rojas, gerente de produtos da Um Telecom.

Redes corporativas

O novo serviço permite gerenciar o máximo de outras ferramentas em um único contrato, facilitando o aspecto administrativo e indo ao encontro do que os clientes têm buscado para otimizar a segurança de suas redes: recursos que lhes permitam prevenir e reverter as eventuais consequências de ataques, o que só é possível quando se tem alertas “inteligentes” sobre o que acontece em suas redes em tempo real.

Esta nova solução da UM Telecom melhora a disponibilidade para o cliente, protege as redes e é oferecido também em uma modalidade avançada, que executa as análises automaticamente e com maior intensidade o tráfego de dados, prevenindo os ataques.

O custo-benefício está no fato do cliente poder ter uma estrutura de TI segura, gerenciada por uma empresa especializada e sem precisar contratar ou agregar mais funcionários apenas para cuidar da conectividade e da segurança dos sistemas.

As empresas contratam muitas e diferentes ferramentas tecnológicas para suas atividades e elas precisam de “portas” para se integrarem aos sistemas, sem contar com a grande quantidade de pontos diferentes de acesso, que aumentou com o home office e vai aumentar mais ainda com o 5G. É a esta realidade que o novo formato de serviço de segurança da UM Telecom atende.(Com assessoria de imprensa)