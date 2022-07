Um Telecom cresce 30% ao ano e se destaca em ranking nacional

Com crescimento anual na casa de 30% da receita operacional bruta para R$ 71 milhões, a Um Telecom ganha destaque no mundo de negócios, ao ponto de compor o Ranking Exame Negócios em Expansão 2022. A operadora competitiva está na categoria das empresas com receita operacional líquida entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões. O Ebitda da empresa fechou o ano passado no montante de R$ 16 milhões.

A empresa pernambucana apresentou uma expansão de 28% no comparativo entre 2020 e 2021. A receita operacional líquida aumentou de R$ 45 milhões em 2020 para R$ 57,7 milhões em 2021. O resultado garantiu à Um Telecom o 44º lugar no ranking nacional na categoria, onde se enquadram 59 empresas de todo o Brasil, dos mais diversos setores.

PUBLICIDADE

Segundo o CEO da companhia, Rui Gomes, os resultados obtidos são resultado de muito trabalho, muitos investimentos, mas os planos são de avançar muito mais. “Toda essa mudança que estamos imprimindo na estratégia da companhia estão dando resultado e em 2022 prometemos mais avanços, mais investimentos e estamos trabalhando duro para isso”, afirmou.

Gomes entende que a conectividade está se transformando em uma comodity e a saída tem sido ampliar o portfólio de produtos. “É o que vemos fazendo arduamente, com um time voltado para inovação e desenvolvimento de produtos e estamos agregando valor a nossa rede”, afirma. Para ele, quem trilhar só o caminho da conectividade está fadado a quebrar.

Como consequência desse desenvolvimento, a UM Telecom se transformou em uma plataforma de soluções digitais. “São vários produtos em criação, alguns com pipe line gigantesco, como a nossa cloud privada, super robusta”, disse.

Para obter esses resultados, a Um Telecom investiu mais de R$ 15 milhões em 2021 e focou em soluções digitais, que hoje já respondem por 10% do faturamento da empresa. Essas soluções estão divididas nas verticais dos negócios da companhia: cloud, data center, cibersegurança, conectividade, mobilidade e ainda serviços gerenciados.

“Esse resultado consolida o esforço que empenhamos desde a fundação da empresa, em 2010, de oferecer serviços de qualidade aos pernambucanos e nordestinos, gerando emprego, renda, oportunidades e inclusão digital para milhares de famílias e empreendedores. O prêmio também destaca a força das pequenas e médias empresas”, destaca Rui Gomes, CEO da Um Telecom.

Para este ano, além de novas soluções, a Um Telecom pretende fechar o anel óptico do Maranhão e a conclusão da ligação com a Bahia. Esses projetos vão responder metade dos investimentos da operadora em 2022, na casa de R$25 milhões. Parte desses recursos virão do dinheiro do Funttel, liderado pelo BNDES.

Sobre o 5G, Gomes disse que tem conversado constantemente com a Anatel sobre o mercado secundário de espectro, de olho inclusive na construção de redes privadas. Outro nicho observado pela operadora pernambucana é a conexão de erbs que, mesmo na atualidade ainda é feita via rádio. “O Brasil ainda tem uma grande carência de redes de alta velocidade, indispensáveis para a nova tecnologia”, disse.

Ranking

O Ranking Exame Negócios em Expansão 2022 selecionou 205 empresas de todo o país que mais conseguiram expandir receitas entre 2020 e 2021, com receitas operacionais líquidas entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões. Para participar do ranking, foram enviados documentos como Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro – ambos assinados por um profissional de contabilidade – referente aos anos de 2020 e 2021, para que seja feito o comparativo de crescimento. Toda a documentação foi analisada por uma equipe técnica da PwC Brasil.

O Ranking foi dividido entre cinco categorias, considerando o porte do negócio: empresas com receita operacional líquida entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões (38 empresas); empresas com receita operacional líquida entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões (75 empresas); empresas com receita operacional líquida entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões (59 empresas); empresas com receita operacional líquida entre R$ 150 milhões e R$ 300 milhões (17 empresas); e uma categoria de novatas, com CNPJ abertos a partir de 2020.

PUBLICIDADE