UM Móvel leva dados, voz e IoT para o sertão de Pernambuco

Um Móvel estará presente onde as grandes operadoras não têm ponto de presença, levando comodidade para os moradores das cidades de pequeno porte do estado

Com rede de fibra óptica nos 185 municípios de Pernambuco, a Um Telecom está inaugurando com a Um Móvel mais que um serviço móvel, mas levando dignidade para os moradores do interior do estado. A avaliação é do diretor Comercial da Um Fibra, Flávio Perez, diante da escassez de atendimento das grandes operadoras nos municípios pernambucanos de menor porte. “Nessas cidades, o morador tem dificuldade até de resgatar um chip”, afirma.

É para atender essa demanda que a Um Móvel está sendo lançada na próxima segunda-feira, 18. E vai começar por um município pequeno, Serrita, no sertão de Pernambuco, que tem 20 mil habitantes. O lançamento coincide com as festividades da Missa do Vaqueiro, uma grande festa da região, com planos agressivos, de R$ 34,90 mensais, incluindo 6 giga de internet, WhatsApp ilimitado, ligações ilimitadas (incluindo DDD) e 30 mensagens de SMS.

Os moradores de Moreno, município da Zona da Mata com 60 mil habitantes, também já podem adquirir o chip da Um Móvel, a primeira MVNO (operadora móvel virtual) de Pernambuco. Ao contratar o plano, o usuário pode optar por um combo, que reúne o serviço de voz, internet fixa e 6 gigas de dados móveis. O preço inicial é de R$ 99,80, com 100 Mbps de internet fixa. Para 300 Mbps, o valor é de R$ 109,80 mensais.

O serviço móvel da Um Telecom usa a rede da TIM, ou seja, o cliente tem cobertura nacional. Os planos da companhia são expandir a Um Móvel para todos os locais atendidos pela Um Fibra. As faturas podem ser quitadas por boletos bancários ou cartão de crédito e os clientes de outras operadoras podem migrar para a Um Móvel sem perder o número da linha, por meio da portabilidade numérica.

Corporativo

Por utilizar uma plataforma própria, a MVNO da UM Telecom oferece serviços de M2M e IoT (internet das Coisas) também para o setor corporativo. Maquinetas de cartão de crédito e débito, rastreadores para veículos, estações meteorológicas que precisam enviar e receber dados em tempo real são alguns dos clientes potenciais.

Nesse caso, o chip que será vendido é multioperadoras, não se limitando à rede da TIM, explica o gerente de produtos da Um Telecom, Diego Rojas. Segundo ele, já há uma negociação para venda de três mil chips M2M, mas esse número pode crescer no futuro.

O serviço IoT também está disponível para clientes residenciais, que queiram automatizar suas casas com o uso da inteligência artificial. Os preços para esses serviços são diferenciados, uma vez que usam pouca capacidade da rede, afirma Rojas.

