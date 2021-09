UIT vai pagar formação em análise regulatória para quadros da Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acolhe, até 14 de setembro de 2021, o interesse de empresas em participar de processo de licitação de serviços especializados para planejamento, desenvolvimento e implementação de curso em Técnicas Econômicas de Análise de Impacto Regulatório para os servidores da Anatel. Os avisos de chamamento público foram publicados no portal da Anatel na internet nesta quinta, 2.

A contratação será realizada por meio de Projeto de Cooperação Internacional firmado entre a Agência e a União Internacional de Telecomunicações (UIT). O curso deverá ser on-line (ao vivo), em português ou em inglês, com tradução simultânea para o português. Serão contratadas três turmas, cada uma com capacidade para 25 servidores.

Os interessados devem se manifestar por meio do endereço eletrônico regulamentacao@anatel.gov.br, encaminhando nomes completos da empresa e do representante, endereço de e-mail e número de telefone do representante indicado (comunicação com a UIT no idioma inglês), e endereço da página da internet da empresa (se houver).

O processo de contratação será conduzido pela UIT em conformidade com suas regras e procedimentos.