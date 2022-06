UIT vai contratar consultoria para planejamento tático da Anatel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) publicou nesta segunda-feira 13, no Diário Oficial da União, Aviso de Chamamento Público para a licitação de consultoria especializada para o suporte à implantação do Planejamento Tático da Anatel para o período de 2023 a 2024.

A contratação será realizada no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional, assinado em 1998, entre a agência e a UIT. O processo licitatório será realizado conforme regras e procedimentos da União Internacional de Telecomunicações.

Em atendimento à Lei das Agências Reguladoras, o planejamento tático é elaborado em consonância com as políticas públicas instituídas pelos Poderes Executivo e Legislativo, voltadas ao setor de telecomunicações, visando impulsionar o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico da Anatel 2015-2024.

O plano visa dar maior clareza ao setor e nortear a atuação da Anatel na busca pela promoção do aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados pela agência, de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade. O planejamento estabelece as metas táticas, que contribuem para que a Anatel cumpra sua missão de regular o setor de telecomunicações.

Empresas interessadas em participar da licitação devem se manifestar até o dia 20 de junho de 2022, por meio do e-mail prpe@anatel.gov.br e apresentar as seguintes informações:

nome completo da empresa; contatos da pessoa indicada para comunicação com a UIT, que será realizada em inglês: nome completo, endereço e-mail e número de telefone; e endereço da página da internet da empresa (se houver).



