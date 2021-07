Ufinet compra o controle da carioca NB Telecom

A Ufinet, operadora neutra de serviços de telecomunicações com redes de fibra óptica pela América Latina, comprou o controle da NB Telecom, detentora de mais de 500 km de rede de fibra óptica própria conectando os principais data centers, POPs e centros comerciais da cidade.

A transação marca a segunda aquisição da Ufinet no Brasil, após a Netell em 2019. “Cremos que este é um passo muito importante tanto para nós quanto para nossos clientes. A Ufinet aproveitará e expandirá a rede da NB Telecom para aumentar nossa presença no Brasil, propiciando a nossos clientes globais serviços de atacado de qualidade e com capilaridade incomparáveis. Nosso objetivo é forte e claro: continuar o crescimento incessante do negócio da UFINET em toda a América Latina”, disse o Presidente do Conselho da Ufinet, Stefano Lorenzi.

“A NB Telecom conta com uma rede estratégica no Rio de Janeiro, que inclui capilaridade aérea e subterrânea entre centros comerciais, data centers e pontos de distribuição de tráfego importantes na cidade” comentou o CEO da Ufinet, Iñigo García del Cerro.

“Agora poderemos oferecer uma cobertura internacional, conectando o Rio de Janeiro às Américas”, complementa Edgard Sanchez Leal, que juntamente com Pedro Augusto Oliveira Alves, fundou a NB Telecom há 21 anos.

Uma vez concluída a transação, que está sujeita ao cumprimento das condições normalmente aplicáveis a este tipo de transação no Brasil, o acordo culminará na aquisição majoritária da NB Telecom, e subsequente controle pela Ufinet. O fechamento da transação está previsto para ocorrer nas próximas semanas. Os valores não foram revelados.