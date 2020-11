UE libera venda de ativos de fibra da Telecom Italia

O processo visava analisar se a participação das empresas KKR e FastWeb nos ativos da FiberCop descumpria a regulação do bloco. Com o seu fim, a Telecom anunciou o começo das operações no início de 2021

A Telecom Italia, dona da TIM Brasil, anunciou hoje, 26, que a Comissão da União Europeia desconsiderou que a FiberCop, empresa de infraestrutura de fibra, desrespeitasse a European Merger Regulation, que regula fusões entre entidades. O processo de escrutínio havia começado em 7 de setembro de 2020.

A UE, por fim, concluiu que a transferência da rede secundária da Telecom Italia para a FiberCop, bem como a entrada das empresas KKR e FastWeb no negócio não representam riscos de concentração.

Em agosto deste ano, ambas empresas passaram a integrar o FiberCop, a KKR com 37,5% das ações e a FastWeb com 4,5%. A venda dos ativos faz parte de reestruturação da Telecom Italia, iniciada há mais de dois anos, com foco em redução do endividamento.

Com a aprovação, a operadora confirmou o início das operações da Fibercop para o primeiro trimestre de 2021. A meta é de, até 2025, cobrir 76% das propriedades em áreas com pouco ou nenhum serviço de banda larga, o que corresponde a 56% das propriedades da Itália. (Com assessoria de imprensa)