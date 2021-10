Uber lança viagens de moto em São Bernardo, São Caetano e Diadema

De acordo com a empresa, a nova modalidade será mais barata do que o UberX e terá os mesmos recursos de segurança, além de medidas sanitárias específicas contra o coronavírus

A Uber habilitou hoje, 22, viagens com o a plataforma Uber Moto em São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Agora, os usuários do aplicativo poderão se deslocar de motocicleta por um preço menor do que o do UberX.

A partir de hoje, a OTT irá lançar a plataforma em outras 14 cidades brasileiras. A modalidade desembarcou no país em novembro de 2020 em Aracaju e, desde então, chegou a mais 22 municípios brasileiros.

A diretora de Marketing da Uber, Luciana Ceccato, diz que o aplicativo é muito utilizado para fazer percursos rápidos até modais de transporte, como metrô e estações de trem. “Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando”, completou.

Para se cadastrar na nova modalidade, o motociclista precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores de motocicleta cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.

Segurança

A plataforma contará com os mesmos recursos de segurança oferecidos nas viagens de carro. Isso inclui a checagem de antecedentes dos parceiros. O usuário também tem a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa.

Condutores do Uber Moto receberão conteúdo educacional sobre segurança viária, visando estimular a direção segura e o respeito às leis de trânsito. Também passarão por uma checagem de identidade via selfie, com uma foto adicional que verifica o uso de máscara.

A Uber também contratou o médico Alexandre Naime Barbosa para validar um protocolo de prevenção ao coronavírus específico para o Uber Moto. Barbosa é chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e consultor para Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira.

Entre as recomendações estão a limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel. Além disso, os passageiros devem levar seus próprios capacetes ou o equipamento deverá estar higienizados com produtos específicos e usados com toucas higiênicas. Os condutores poderão fornecer as vestimentas e receberem o reembolso pela Uber depois. (Com assessoria de imprensa)