Uber Chip agora está disponível em todo o Brasil

Em parceria com a Surf Telecom, a Uber está levando seu plano pré-pago para Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe

O Uber Chip, plano pré-pago que não desconta dados do próprio plano de internet móvel para usar o app Uber Driver, chegou hoje, 13, a todo o Brasil. Até então, o serviço existia apenas em São Paulo. Agora, o chip está disponível nos estados de Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O produto foi criado em parceria com a Surf Telecom.

O plano custa R$ 150 por trimestre. O parceiro da Uber vai ter um desconto extra na contratação do plano, que vai variar de acordo com a categoria dele no programa de vantagens Uber Pro. O assinante pode escolher pagar em até três parcelas mensais, usando cartão de crédito, débito, pré-pago ou boleto bancário.

O Uber Chip oferece dados ilimitados para utilização do Waze e WhatsApp. O usuário terá acesso a 9GB de internet na rede 4G do país e 100 SMS por mês. Poderá também fazer ligações ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora, local e interurbano, usando código 41. Em breve, os parceiros vão poder pedir o chip na seção Uber Pro do app Uber Driver.

