Uau-FI e Brisanet lançam solução integrada de WiFi inteligente

A Uau-Fi Connect, empresa especializada em conectividade e inteligência de dados, e a operadora nordestina Brisanet anunciaram uma parceria para lançar uma solução integrada de WiFi inteligente, que deve funcionar por meio de banda larga e big data. A expectativa das empresas é instalar pelo menos 2 mil novos pontos de WiFi na região Nordeste no ano que vem.

Segundo a Uau-Fi, a plataforma contará com um projeto de monetização da rede. “A companhia [Brisanet] pode não só vender a conectividade, como oferecer um projeto de inteligência de dados que vai possibilitar que as empresas conheçam melhor seus clientes”, afirma, em nota Rodrigo Antunes, CEO da Uau-Fi.

PUBLICIDADE

Por meio do sistema, as empresas contratantes da conexão da Brisanet poderão criar um banco de dados com informações dos consumidores, além de terem acesso a opções de CRM – como propaganda via imagem ou vídeo, pesquisa e envio de SMS – para pôr em prática ações direcionadas e personalizadas, utilizando a tecnologia como forma de aprimorar a experiência de quem frequente a loja.

Para ter acesso ao WiFi gratuito do local, os clientes deverão preencher um formulário de acordo com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Quando a internet é liberada, o estabelecimento contratando do serviço obtém acesso às informações do consumidor.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE