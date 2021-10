Twitter vende plataforma de anúncios móveis

O Twitter vendeu sua unidade de publicidade móvel MoPub para a empresa de jogos AppLovin por US $ 1,05 bilhão. Segundo a gigante de mídia social ela pretende acelerar o desenvolvimento de novos serviços e conquistar crescimento em áreas chave, incluindo publicidade baseada em desempenho, ofertas para pequenas e médias empresas, assim como iniciativas de comércio.

A mudança do Twitter também está alinhada com a sua meta de dobrar sua receita de US $ 3,7 bilhões em 2020 para US $ 7,5 bilhões ou mais em 2023. A MoPub foi adquirida pela empresa em 2013 e gerou receita de aproximadamente $ 188 milhões no ano passado. Na ocasião de sua compra, o Twitter alegou que o negócio permitiria estender vários tipos de publicidade nativa em todo o ecossistema móvel e possibilitar que seus anunciantes automatizassem e escalonassem as compras de anúncios com mais facilidade.

De acordo com o CEO, Jack Dorsey, a mudança de estratégia demonstra a “confiança da empresa em nosso roteiro de produtos de receita, acelerando nossa capacidade de investir nos produtos principais que posicionam o Twitter para o crescimento de longo prazo além de incentivar conversas na plataforma.