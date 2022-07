Twitter tem prejuízo de US$ 270 milhões e empresa cita impacto de Musk no resultado

Empresa relaciona custo de aproximadamente US$ 33 milhões no trimestre por conta da proposta de compra pelo CEO da Tesla

Os resultados apresentados hoje pelo Twitter referentes ao segundo trimestre do ano mostram um prejuízo de US$ 270 milhões, abaixo das expectativas dos analistas em praticamente todos os itens, receita, resultado final e crescimento de usuários. A empresa teve margem líquida negativa de 23% quando no mesmo período do ano passado obtinha lucro líquido de US$ 66 milhões com margem líquida de 6%. Entre os problemas atribuídos pela empresa para o fraco desempenho estão os desafios macroeconômicos que afetam a publicidade e as incertezas referentes à oferta de compra pelo bilionário Elon Musk.

As ações sofreram queda de 2,33% logo após a divulgação do prejuízo reportado pelo Twitter, mas normalizou com o decorrer do dia. A companhia obteve uma receita de US$ 1,18 bilhão, uma queda de 1%. O número de usuários ativos alcançou 237,8 milhões, aumento de 16% na comparação anual enquanto os analistas econômicos apostavam em 238 milhões. A empresa ressalta o esforço feito no período com melhorias contínuas no produto e debates globais que atraem usuários para a rede social.

O fluxo de caixa líquido operacional foi de US$ 30 milhões, bem abaixo dos US$ 382 milhões no mesmo período de 2021. Já as despesas de capital atingiram US$ 154 milhões contra US$ 276 milhões na comparação anual. Os custos e despesas aumentaram 31% na comparação anual chegando a US$ 1,52 bilhão.

Segundo a empresa, os custos relacionados a rescisões foram de aproximadamente US$ 19 milhões. No início deste mês o Twitter teria demitido um terço de sua equipe segundo agências de notícias internacionais. A companhia também relacionou custos de US$ 33 milhões por conta da anunciada aquisição por Elon Musk.

Há uma batalha legal em andamento entre o Twitter e Musk depois que o bilionário anunciou sua desistência da oferta de compra no valor de US$ 44 bilhões. Segundo o executivo, o Twitter não entregou dados críticos para completar a aquisição e denunciou uma subnotificação de número de contas falsas e spam. O Twitter entrou na Justiça contra o empresário alegando que o CEO da Tesla se recusa a honrar suas obrigações com a empresa e investidores “por não atender seus interesses pessoais”.

