Twitter lança a funcionalidade Fleets globalmente

O Twitter liberou hoje, 17, a funcionalidade Fleets no mundo inteiro. À semelhança do mecanismo Story do Facebook e do Instagram, o recurso consiste em posts que desaparecem depois de 24 horas e contam com interação privada, via Mensagem Direta. O Fleets já estava disponível no Brasil em fase de teste desde 4 de março de 2020. Depois, foi expandido para Itália, Índia e Coreia do Sul antes de ser lançado globalmente.

Segundo o Twitter, a experiência demonstrou que as pessoas se sentem mais confortáveis em participar de conversas e compartilhar suas reflexões utilizando Fleets e aumentando o uso das DMs. Usuários brasileiros, que testaram o recurso, afirmaram que ele permite que se expressem de maneira variada, em vez de focar principalmente textos. Isso porque, o Fleets pode dispor de conteúdo também em fotos, vídeos, GIFs ou Tweets.

Assim, a empresa visa que usuários deixem de se preocupar com a visualização pública do engajamento ou com a permanência do indefinidamente no no perfil. Os conteúdos compartilhados via Fleets serão exibidos no topo da Página Inicial dos seguidores e também estarão disponíveis no perfil de quem fizer as postagens.

Personalidades como os cantores Emicida, Gaby Amarantos e Ludmilla, os influenciadores Pequena Lô e Érica Imenes já chegaram a utilizar a funcionalidade e o perfil da Coca-Cola Brasil. (Com assessoria de imprensa)