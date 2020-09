Twitter inicia testes de DMs por voz no Brasil

O Twitter começou testes para uso de voz nas mensagens diretas (DMs) trocadas entre os inscritos na rede social. O Brasil é o único país onde a função foi ativada, nesta segunda-feira, 28. A compatibilidade, no entanto, não é universal. Apenas donos de iPhones e de iPads conseguem gravar as mensagens, embora quem receber os áudios possa escutá-los independentemente do dispositivo utilizado.

A companhia diz que pretende lançar a gravação de áudios por DM em aparelhos Android em “uma próxima etapa” do projeto. Nenhum cronograma foi informado. Conforme o Twitter, a funcionalidade foi criada atendendo a pedidos dos usuários. A função se assemelha à existente do WhatsApp, programa de troca de mensagens do Facebook, rival do Twitter.

Como explica a rede de microblogs, é possível enviar o áudio de duas formas. “Para uma experiência viva-voz, em uma conversa DM, você pode tocar no novo ícone de gravação de voz uma vez para começar a gravar. Toque no ícone quando terminar e terá a opção de ouvir sua gravação antes de enviá-la ou excluí-la”, ensina em seu blog.

E tem a maneira semelhando à do WhatsApp: “Como alternativa, você também pode enviar rapidamente mantendo o ícone de gravação de voz pressionado e deslizando para cima para enviar imediatamente após terminar de falar. O limite é de 140 segundos para cada gravação”, diz a companhia.