Twitter entra com ação contra Musk por quebra de acordo

Ações da empresa continuam sendo afetadas e valor da rede social chegou a US$ 26 bilhões, 40% menos do que foi acordado pela venda entre as duas partes

O Twitter entrou com uma ação contra o empresário Elon Musk por quebra do acordo, que previa a compra da empresa pelo executivo em uma transação estimada em US$ 44 bilhões. A empresa deu entrada no Tribunal de Delaware e solicita que a negociação seja completada como previsto anteriormente, considerando ainda o valor de US$ 54,20 por ação da empresa. Para o board da diretoria da rede social houve má fé do empresário em suas atitudes.

“Tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em cena, e assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele – ao contrário das outras partes sujeitas à lei contratual de Delaware – é livre para mudar de ideia, zombar da empresa, prejudicar suas operações, destruir valor aos acionistas e ir embora”, diz o Twitter em sua ação judicial.

Queda ações

A desistência do acordo anunciada na sexta-feira por Musk tem abalado o mercado financeiro e afetado as ações do Twitter. Desde o anúncio, a empresa enfrenta queda de ações e seu valor estimado no mercado era de US$ 26 bilhões, 40% a menos do que o que foi acordado por Musk na compra da rede social.

A empresa, mais uma vez, rebateu os argumentos de Musk para revogar o acordo de que o Twitter não teria informado todos os dados necessários para a conclusão da compra. Entre eles, a divergência de que os números de contas fakes na rede social estejam na faixa de 5% do total de assinantes, como apregoa a companhia. Para Musk, elas vão além disso e os dados verdadeiros foram omitidos.

O que prometia ser um dos maiores negócios dos últimos anos, poderá se transformar em uma extensa batalha judicial. O tribunal de Delaware foi escolhido por ser o local onde está o Twitter .

