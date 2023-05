TV Síntese Semanal: Resultados, mais PL das Fake News e Cade

No TV Síntese Semanal desta sexta-feira, 12, uma conversa sobre os resultados de todas as operadoras brasileiras listadas na bolsa – exceto Oi, que adiou a divulgação; os novos movimentos do Congresso e do Judiciário em torno do PL das Fake News; e a decisão da Superintendência-Geral do Cade em liberar sem restrições o acordo Winity / Vivo.



Resultados

Nos últimos dias, todas as operadoras listas na bolsa brasileira, e suas matrizes estrangeiras, divulgaram resultados. Para as multinacionais, o Brasil se mostrou mercado mais que relevante, merecendo destaque para fortalecer o desempenho global. Claro, Telefônica, e TIM Brasil divulgaram números com receita crescente, embora nem sempre o lucro tenha expandido na mesma dimensão por conta da base de comparação do começo de 2022, quando as três reuniam caixa para comprar os ativos da Oi Móvel.

Ao mesmo tempo, Unifique e Brisanet soltaram seus balanços, com aumento nos lucros e nas receitas, às vésperas de entrar no mercado 5G. A Desktop vai divulgar seu resultado do primeiro trimestre do ano na próxima semana, fique ligado!

Fake News

O tempo dado para o PL das Fake News amadurecer no Congresso deu margem para múltiplos acontecimentos. De um lado, Telegram disparou mensagens aos usuários, o que gerou reação de Alexandre de Moraes, do STF, e Arthur Lira, presidente da Câmara.

O STF, por sua vez, pautou a votação de processo que pode mudar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que tem reflexo sobre trecho do projeto de lei. E no Congresso, deputados negociam como não ficar a reboque do Supremo. Seguimos acompanhando.

Cade

Por fim, a Superintendência-Geral do Cade foi mais rápida que a Anatel e decidiu pela aprovação do acordo Winity / Vivo, sem restrições. Confira.