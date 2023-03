No TV Síntese Semanal desta sexta-feira, 24, a redação do portal conversou sobre os cálculos do Tribunal de contas da União para precificar as concessões de telefonia fixa e sobre ISPs. A respeito do TCU, em grande medida, a corte corrobora a metodologia da Anatel, pedindo ajustes pontuais.

Também falamos de outro assunto relacionado às concessões, que são as arbitragens solicitadas por Claro, Vivo e Oi a respeito da sustentabilidade do negócio público de telefonia fixa. A Anatel vê as conversas evoluírem e já acredita em consenso até o final do ano.

Também conversamos a respeito das estratégias das entrantes de telefonia móvel no mercado nacional. Brisanet e Unifique anunciaram o lançamento para junho de suas redes 5G. A primeira vai atacar o Nordeste, onde tem direito de uso de espectro, e a segunda, o Sul do país.

Mas, enquanto a Brisanet vai investir R$ 350 milhões, a Unifique vai gastar apenas R$ 25 milhões. As abordagens são opostas, com a operadora nordestina aportando na construção integral da rede, sendo dona até dos postes. Já a Unifique vai terceirizar a infraestrutura.

Além disso, ambas comentaram, sob óticas diferentes, a evolução do segmento de ISPs. José Roberto Nogueira vê um momento em que muitos ISPs pequenos vão vender seus negócios ou fechar as portas por incapacidade de investir o necessário para competir neste disputado mercado. Já Fabiano Busnardo, CEO da Unifique, diz que 2023 será ótimo para negociar aquisições em termos favoráveis a sua empresa.

TCU: Preço das Concessões

Anatel otimista com arbitragem da Oi

5G de Brisanet e Unifique em junho

Encolhimento de players ISPs