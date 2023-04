Neste episódio do TV Síntese Semanal, uma conversa sobra a decisão recente da Anatel a respeito das ofertas para MVNOs e reflexos sobre o investimento em redes, o futuro da concessão da Oi, a fiscalização da Anatel sobre produtos irregulares e a ação do Ministério da Justiça para combater a violência nas redes sociais.

Confira abaixo as notícias publicadas ao longo da semana pelo Tele.Síntese:

MVNOs vs. TIM, Claro e Vivo

Na quinta, 13, o Conselho Diretor da Anatel decidiu, ainda que dividido, isentar MVNOs de mensalidades por 5 anos ao utilizar redes da TIM para IoT. Também decidiu que os contratos da operadora com as virtuais não pode ter cláusula de exclusividade. A decisão será referência para julgamentos similares a respeito de ORPAs da Claro e da Vivo que tramitam na Autarquia. E fica a pergunta: isso desestimula investimentos em rede por parte das grandes?

Empréstimo da Oi

Saiu uma esperada decisão judicial que autoriza a Oi a pegar empréstimo de US$ 275 milhões junto a credores financeiros, que detêm 40% das dívidas da companhia. O juiz Fernando Viana avaliou que a empresa não precisa do aval dos demais credores e disse que fica liberada a garantia ao empréstimo, que é a participação da companhia na V.tal.

Fiscalização e Flipper Zero

O ano de 2023 promete ser intenso para a Anatel no combate a pirataria e produtos irregulares. Hermano Tercius, superintendente de fiscalização, contou ao Tele.Síntese que a agência começa a usar robôs para char produtos ilegais à venda nos marketplaces internet afora. E disse que usuários do Flipper Zero negociam maneiras de atender os requisitos brasileiros e liberar a importação do produto.

Em nome da Segurança Pública, Executivo regula Plataforma Digitais

O Ministério da Justiça, em nome da Segurança Pública, editou portaria ordenando plataformas digitais a retirarem conteúdos que incitem violência nas escolas. A medida se dá na semana seguinte a ataques que chocaram o Brasil em uma escola e uma creche, que terminou com docentes e estudante mortos e feridos.