TV Síntese Semanal: Conciliação Winity e Telefônica, Marco Civil, IA, Oi, Parabólicas

No TV Síntese Semanal desta sexta-feira, a equipe do Tele.Síntese conversa sobre a inovação do rito de tramitação na Anatel com o processo Winity / Telefônica, fala de inteligência artificial e os riscos para a humanidade, da audiência do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, da recuperação judicial da Oi e da nova etapa de troca de parabólicas no país.

Winity / Vivo

O conselheiro Alexandre Freire, relator do caso na Anatel, propôs uma conciliação anterior ao envio do processo ao Conselho Diretor. Movimento inédito, é visto como inovação, como um precedente, e há resistências na agência a isso.

https://www.telesintese.com.br/relator-da-cinco-dias-para-winity-e-telefonica-apresentarem-novo-acordo/



STF

Aconteceu no STF uma audiência pública com órgãos de estados, com órgãos de governo, com representantes de entidades setoriais, de plataformas digitais e institutos de pesquisa a respeito da responsabilidade que as redes sociais têm sobre o conteúdo publicado pelos usuários. Como esperado, empresas de tecnologia são contrárias, mas órgãos e pesquisados afirmam é necessário uma gradação no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata do assunto. A ver.

https://www.telesintese.com.br/marco-civil-da-internet-no-stf-organizacoes-civis-cobram-cautela/

https://www.telesintese.com.br/tiktok-e-twitter-constroem-defesa-no-stf-em-prol-da-liberdade-de-expressao/

https://www.telesintese.com.br/tv-box-baigorri-leva-debate-sobre-pirataria-ao-stf/

https://www.telesintese.com.br/nosso-modelo-de-negocios-nao-se-sustenta-no-extremismo-diz-defesa-do-google-no-stf/

https://www.telesintese.com.br/pela-autorregulacao-facebook-afirma-que-nao-ha-anonimato-na-internet/

Inteligência Artificial

Uma carta de pesquisadores, investidores, empreendedores movimentou o mundo da tecnologia na quarta-feira, por afirmar que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade. Entre os nomes que subscrevem o documento e pedem suspensão global por ao menos 6 meses do desenvolvimento da IA estão Elon Musk, Steve Wozniak e Yuval Harari.

https://www.telesintese.com.br/carta-contra-ia-por-que-a-inteligencia-artificial-preocupa-o-mundo/

Oi

Na última semana a Oi pediu para o TJ-RJ liberar com urgência um empréstimo ponto tomado junto a certos credores, de US$ 275 milhões, por debilidade de caixa. Nesta semana, a empresa conseguiu o reconhecimento nos EUA e na Inglaterra e País de Gales que o processo de recuperação judicial em trâmite no tribunal fluminense é o principal e deve prevalecer sobre os demais internacionais.

https://www.telesintese.com.br/estados-unidos-e-inglaterra-decidem-proteger-oi-de-credores/

Parabólicas

A Siga Antenado começou nova fase de instalação de parabólicas digitais no país, com ritmo mais acelerado do que vinha se dando até então. A demanda aumentou. Ainda assim, acredita-se que será preciso rever a meta de substituir mais de 10 milhões de parabólicas, reduzindo esse número.

https://www.telesintese.com.br/cresce-demanda-por-parabolicas-digitais-da-siga-antenado-mas-total-sera-revisto/

https://www.telesintese.com.br/siga-antenado-inicia-troca-de-parabolicas-em-mais-664-cidades/