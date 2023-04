No TV Síntese Semanal desta sexta-feira, 28, uma conversa sobre a cautelar do bloqueio de chamadas em massa da Anatel, sobre o PL das Fake News e sobre a situação da recuperação judicial da Oi.



Nos últimos sete dias, entre os fatos de maior destaque da semana, está o endurecimento da Anatel para combater as chamadas abusivas de telemarketing. A autarquia mira especialmente as chamadas automatizadas, que se encerram na hora que o cliente as atende.

A Anatel decidiu prorrogar a medida cautelar que determina a operadoras de telefonia fixa e de telefonia móvel bloqueares clientes que fazer esse alto número de chamadas.

Além disso, negociou com as operadoras móveis para começar a usar protocolo de identificação e certificação de chamadas capaz de mostrar o número, o nome do chamador que contratou o call center e até o assunto da ligação.

Confira estas notícias aqui:

PL das Fake News

Nesta semana, o PL 2630, conhecido como PL das Fake News, andou. A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência e agendou o assunto para votação do plenário na próxima terça-feira, 2. Teve mudanças. A discussão sobre como as plataformas serão fiscalizadas e por quem chegou a originar uma versão do texto com menção a entidade supervisora. No fim, o texto que deve ser apreciado não traz mais essa definição. Mas continua lá a definição de que as plataformas digitais respondem solidariamente por crimes de discurso cometidos por seus usuários.

Confira aqui a cobertura:

Oi

E a Oi volta à conversa em razão da divulgação da assinatura do empréstimo de mais de R$ 1,3 bilhão junto a um grupo de credores financeiros. O contrato foi selado em pleno feriado de Tiradentes. A empresa também divulgou projeções atualizadas que apresentou a estes credores. Os dados mostram ritmo menor de expansão, caixa de menos de R$ 2 bilhões antes do empréstimo em abril e possível venda das empresas Serede, de técnicos de campo, e Tahto, de call center. Confira: