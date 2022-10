TV por assinatura perde 1,5 milhão de acessos em 12 meses

A TV por assinatura fechou o mês de agosto 14,6 milhões de clientes, sendo 1,8 milhões de acessos livre via parabólicas, com queda de 1,3% ante julho. No ano, o recuo do serviço chega a 9,5%, ou mais de 1,5 milhão de contratos, de acordo com dados divulgados pela Anatel.

Com excesso de regras, o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) se mantém relevante na tecnologia satélite, com 8,4 milhões de acessos, praticamente a metade dos usuários. Mesmo assim, na passagem de julho para agosto, foram perdidas cerca de 100 mil assinaturas.

Na tecnologia cabo coaxial, o número de assinantes caiu para 4,9 milhões. E a fibra óptica já responde por 1,3 milhão de acessos.

Entre as empresas, a liderança continua com a Claro, com 6,3 milhões de acessos, que correspondem a 43,1% de market share. A Sky/AT&T ocupa o segundo lugar, com 4,1 milhões de assinantes e 28,2% de participação do mercado.

A Oi, com 2,8 milhões de contratos, está na terceira posição, com market share de 19%. A Vivo, por sua vez, está na quarta colocação, com 1 milhão de assinantes e 6,9% do mercado.

Entre as prestadoras de pequeno porte, a liderança da TV por assinatura em agosto é da Tecnoserve Provedores Digitais, com 43,3 mil assinantes e 0,3% do mercado, seguida da Triple Play, com 39,7 mil acessos e os mesmos 0,3% de market share. Em terceiro lugar está a Brisanet, com 35,9 mil acessos e 0,2% do mercado.

