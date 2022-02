TV por assinatura ganha 2,2 milhões de clientes em 2021

A Anatel registrou 16 milhões de acessos ao serviço em dezembro do ano passado, 500 mil a menos que no mês anterior, mas alta sobre dezembro de 2020 em função de mudança na metodologia de contabilidade pela agência.

Em dezembro de 2021, a TV paga perdeu cerca de 500 mil clientes, na comparação com o mês anterior. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 16 milhões de acessos ao serviço no último mês do ano passado. No total do ano, porém, em 2021 foram 2,2 milhões de clientes de TV por assinatura a mais que em 2020.

Os números do crescimento no ano se devem, principalmente, à mudança no método de contagem da Anatel, que passou a considerar também acesso de TV paga clientes que utilizam planos gratuitos para sintonizar apenas canais abertos. A mudança aconteceu em julho. Na época, o número de acessos saltou de 13,9 milhões de clientes para 16,3.

Como se vê, mesmo com a mudança, dezembro registra erosão de base, em continuidade com o encolhimento da TV por assinatura, que vem competindo com a pirataria e com plataformas OTT não contabilizadas pela Anatel.

Prestadoras e regiões

Todas as grandes prestadoras perderam clientes em dezembro de 2021. A Sky teve a maior queda: 260 mil clientes.

Claro e Oi perderam cerca de 60 mil clientes de TV paga cada uma. Também em queda, a Vivo teve declínio menor que as concorrentes: 12 mil clientes a menos.

Apesar da queda nacional de clientes, no levantamento por região a Anatel registrou aumento de 1,2% de clientes no norte do país (de 638 mil para 645 mil). A maior queda foi no nordeste, de 3,185 milhões para 3,005 mi (- 5,7%).

Todas as tecnologias de suporte também tiveram queda em dezembro, em relação ao mês anterior. O maior declínio foi sentido na TV por assinatura via satélite: 330 mil clientes a menos.

A queda menos acentuada foi observada em fibra: de 1.096.000 para 1.092.000 clientes.

