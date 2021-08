TV paga quer suspensão administrativa de sites piratas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Órgãos e entidades estudam forma de regulamentar esse tipo de ação sem a participação do judiciário

A construção de um mecanismo que garanta a suspensão administrativa de sites com conteúdos ilegais sem a intervenção do judiciário é a principal meta dos órgãos e entidades integrantes do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP).

PUBLICIDADE

A apreensão de produtos e equipamentos piratas tem avançado muito, afirma o superintendente de Fiscalização, Wilson Wellisch. Só este ano foram retirados do mercado 1,5 milhão de equipamentos de telecomunicações irregulares. Só de TV Box, o volume apreendido representa R$ 76,3 milhões.

Para este ano, a Anatel prevê a entrega de relatório para subsidiar a Receita Federal sobre a destinação de produtos sem certificação. Para Wellisch, o ideal é não vender esses equipamentos, que trarão dificuldades para os compradores. Ele citou o caso de aparelhos iPhones, mesmo de procedência conhecido, o arranjo de frequência para acesso às redes 4G é diferente do adotado no Brasil.

O coordenador de Combate à Pirataria da Ancine, Eduardo Carneiro, disse que os estudos para implantação da suspensão administrativa de sites que distribui conteúdos protegidos por direito autoral estão avançando. Segundo ele, o procedimento deve começar sempre pela denúncia do detentor de direito e confirmado pela agência, como acontece em Portugal e outros países que adotam esse mecanismo. A suspensão se dará por ação da Anatel.

Marcelo Bechara, diretor da Globo, defende uma regulamentação conjunta da Ancine e da Anatel para estabelecer a suspensão administrativa. Ele ressalta que tal providência não fere o Marco Civil da Internet, uma vez que direito autoral é regido por lei própria. Bechara afirma que até os ISPs estão preocupados com a ilegalidade nessa área.

Jonas Antunes, da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) afirmou que a entidade vem subsidiando os órgãos públicos para o combate à pirataria. Além disso, inscreve em órgão internacional os sites piratas para evitar que recebam anúncios.

O representante da Claro Brasil, Fernando Magalhães, reconhece o esforço que vem sendo feito, mas ressalta que apenas uma campanha de conscientização não resolve o problema. “Hoje, o número de usuários de serviços piratas de TV se iguala a de clientes legais”, afirma. Ele acredita que esse é o motivo principal para a redução do mercado de TV paga. Os debatedores participaram nesta terça-feira, 10, do Pay-TV Fórum.