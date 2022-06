TV paga: número de assinantes cai em abril; Claro lidera perdas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Aconteceu o inverso com as pequenas. Operadoras regionais ganharam cerca de 15 mil assinantes de um mês para o outro.

O relatório mais recente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostra que a TV paga perdeu cerca de 90 mil assinantes em abril de 2022. O mês em questão fechou com 13,2 milhões de contratos ativos. Em março, o segmento já havia perdido cerca de 100 mil assinantes.

Das grandes operadoras, a líder Claro foi a que mais perdeu. Passou dos 6.711.313 acessos, em março, para 6.653.460 em abril. A Vivo registrou a menor perda: cerca de 12 mil acessos. Tinha 1.067.282 em março e terminou o mês seguinte com 1.055.227.

PUBLICIDADE

A Oi, que vendeu sua carteira de assinantes de TV pós-pagos para a Sky, teve retração de quase 50 mil acessos. A Sky, segunda colocada em número de acessos (4.352.060, em abril), também perdeu, no caso, cerca de 18 mil.

Aconteceu o inverso com as pequenas. As operadoras regionais de TV paga ganharam cerca de 15 mil assinantes de um mês para o outro.

Tipo de tecnologia

Em relação ao meio de acesso, todas as tecnologias utilizadas na transmissão tiveram baixa, mas a fibra praticamente se manteve estável, com a menor retração: uma queda de cerca de 0,8%. O satélite caiu de 9,05 milhões de acessos para 8,97 milhões, ou quase 1%. O cabo coaxial teve queda de pouco mais de 1%.

A Claro utiliza principalmente o cabo coaxial, enquanto Sky e Oi, o DTH (satélite). A Vivo deixou o segmento de TV paga via satélite.

PUBLICIDADE