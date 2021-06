Tutela aponta a Claro como operadora com melhor experiência móvel no Brasil

A Claro é a operadora que melhor oferece consistência no serviço móvel no Brasil, segundo relatório da empresa de dados da Tutela, “Estado da Experiência Móvel 2021”, divulgado hoje, 1. O relatório apontou que a operadora ofereceu uma rede boa o suficiente para streaming de vídeo HD, chamadas de vídeo HD ou jogos móveis com maior frequência do que qualquer outra rede.

A Tutela realizou 29 milhões de testes de velocidade e latência, em smartphones de usuários reais de operadoras móveis nacionais em Áreas de Cobertura Comum entre novembro de 2021 e abril de 2021. A Claro obteve as velocidades de download e upload mais rápidas com 18,3 Mbps e 8,83 Mbps, respectivamente. Já a latência ficou em 17,9 ms.

“A pandemia colocou uma pressão significativa na infraestrutura de telecomunicações do Brasil, no entanto, os resultados deste relatório mostram que os usuários móveis no Brasil ainda estão em boas mãos”, afirmou Tom Luke, vice-presidente da Tutela.

Qualidade Consistente e Excelente

No critério Qualidade Consistente e Excelente, a Claro permanece em primeiro lugar, apesar de uma piora de cerca dois pontos percentuais em relação ao ano anterior. A operadora empatou estatisticamente com a Vivo no primeiro lugar tendo ambas mais de 85% de core. A Oi apresentou os pior resultado com apenas 43,3% de qualidade de rede classificada como excelente

Velocidades de upload, download e latência

Vivo e TIM quase empatam na velocidade de upload por uma diferença de apenas 0.02 Mbps de diferença, enquanto a Oi segue bem atrás das outras três operadoras. De 2020 para 2021, as operadoras apresentaram melhorias na velocidade de upload, download e latência.

As operadoras apresentaram velocidades de dowload maiores que a de upload, permanecendo nas mesmas posições.

Com uma latência de 18 ms, a TIM deixou de superar a Claro por uma diferença de 0.1 ms.

Área de cobertura

Os testes apontaram que a Vivo é uma forte concorrente para a Claro. A Vivo demonstrou ter a maior cobertura de área relativa do país para cobertura combinada 5G/4G e cobertura total. Enquanto isso, a Claro foi parar na terceira posição, ultrapassada também pela TIM na cobertura 4G/5G.

Tempo de conexão

Os assinantes da TIM passam mais tempo em uma rede 4G do que clientes de qualquer outra operadora no Brasil, marcando 82,8%. Já a Oi detém a maior porcentagem de usuários conectados à rede 3G

(Com assessoria de imprensa)