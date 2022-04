TServcom ganha licitação de SMS do governo por R$ 84,2 milhões

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Ministério da Economia homologou o resultado da licitação para envio de SMS (Short Message Service) pela TServcom, no valor global de R$ 84,2 milhões. A empresa ofertou o melhor lance, abaixo do valor estimado de R$ 98,2 milhões, em licitação marcada pela ausência de grandes operadoras.

A estimativa é de que sejam enviadas 1,9 bilhão de mensagens para celular no prazo de 36 meses, além de suporte técnico. A TServcom ofereceu o valor unitário por SMS de R$ 0,04, abaixo do estimado pelo governo, de R$ 0,05.

Com a licitação de SMS, o Ministério da Economia calcula uma economia de R$ 1 milhão aos cofres públicos. O serviço de notificação por SMS servirá para apoiar as ferramentas de solicitação e acompanhamento dos serviços públicos; de avaliação da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados e de notificações aos usuários de serviços públicos.

A empresa vencedora, a TServcom Tecnologia da Informação é uma microempresa com capital social de R$ 500 mil e sede em Ituverava, no estado de São Paulo. Participaram também do pregão a AES Mariano Assessoria; Maxx Projetos e Consultoria em TI; AB Mail Agência Digital; e Pontal Serviços em Comunicação Digital.

