Trópico, CPQD, Inatel e Qualcomm buscam juntas oportunidades para o Open RAN no Brasil

Proposta pretende avaliar o desenvolvimento de soluções O-RAN Small Cell no Brasil, com integração das Plataformas Qualcomm 5G RAN

Trópico, CPQD, Inatel e Qualcomm Brasil anunciaram hoje, 17, que vão pesquisar juntas oportunidades em Open RAN 5G 3GPP no Brasil.

O Open RAN é um dos tópicos mais importantes do setor de telecomunicações e envolve o desenvolvimento de hardware, software e de interfaces abertos, permitindo a interoperabilidade em redes celulares.

PUBLICIDADE

Por meio dessa colaboração, Trópico, CPQD, Inatel e Qualcomm trabalharão juntas para avaliar os requisitos e potenciais oportunidades do mercado de O-RAN, especialmente, de instalação de small cells baseadas no Design de Referência da Qualcomm.

Essa iniciativa é fundamental para fomentar o ecossistema local Open RAN, tornando as empresas brasileiras potenciais produtoras.

“Para a Trópico, a parceria com Qualcomm Brasil, CPQD e Inatel é uma importante iniciativa para alavancar nosso plano de oferecer Soluções Integradas de Conectividade e Aplicações para 5G O-RAN. A parceria com a Qualcomm Brasil e os dois maiores Centros de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil cria uma poderosa colaboração que permitirá o desenvolvimento de um portfólio 5G O-RAN mais adequado aos mercados brasileiro e latino-americano”, explica Paulo Cabestré, presidente/CEO da Trópico.

“O Inatel pretende contribuir com sua experiência e espírito pioneiro em telecomunicações e comunicações móveis 5G e 6G, oferecendo à indústria nacional a possibilidade de atender as demandas do nosso país e criando um ambiente que desenvolva o conhecimento, com a capacitação de profissionais de telecomunicações alinhada com as principais tendências do mercado”, afirma Carlos Nazareth Motta Marins, Diretor da Inatel.

“O CPQD vem investindo em Open RAN nos últimos quatro anos e em soluções para redes abertas no geral há muito mais tempo. Acreditamos que soluções abertas e interoperáveis ​​não são apenas uma tendência, mas uma oportunidade fundamental para tornar as redes 5G e de futuras tecnologias ainda melhores, mais baratas e seguras. Além disso, abrem oportunidades para tornar a indústria brasileira mais competitiva e relevante no ecossistema global”, destaca Sebastião Sahão Junior, presidente do CPQD.

“Estamos muito orgulhosos de colaborar na integração das mais recentes soluções Qualcomm 5G RAN com empresas locais, para fomentar o ecossistema regional e criar o caminho para a rede moderna”, diz Silmar Palmeira, diretor sênior de produtos da Qualcomm.

“A iniciativa anunciada para desenvolver equipamentos 5G Open RAN, com a participação ativa de empresas e entidades de pesquisa brasileiras é auspiciosa e crucial neste momento de disrupção tecnológica”, enfatiza Fábio Faria, Ministro das Comunicações.

Segundo Marcos Pontes, Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, “o acordo que está sendo firmado entre a Qualcomm Brasil e os institutos de pesquisa brasileiros, CPQD e Inatel, tem profunda sinergia com os projetos e programas que o MCTI tem apoiado na área de comunicações avançadas, em especial aqueles executados por essas duas instituições voltados para o desenvolvimento de tecnologias 5G, OPEN RAN e 6G”. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE