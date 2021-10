Empresa também planeja oferecer 5G Open Ran a partir do próximo ano, disse o presidente e CEO Paulo Cabestré, no Inovatic

Constantemente inclinada ao trabalho em conjunto com outras empresas, a Trópico busca parcerias com ISPs. Também já planeja oferecer 5G Open Ran para clientes que procuram suas soluções em tecnologia.

“Queremos parcerias com ISPs para qualquer ação, inclusive as rurais e remotas. Temos forte comprometimento com áreas remotas”, disse Paulo Cabestré, presidente e CEO da Trópico, durante sua participação no Inovatic, nesta terça, 26. “Estamos abertos também a outras parcerias, com modelos de negócios amplamente flexíveis”, completou Cabestré, que comanda uma empresa que já se uniu a outras de segmentos variados, da Qualcomm à Vale do Rio Doce.

Diversidade

Com ações diversas, destacando uma solução de rede de banda larga sem fio (4G) utilizada em defesa, segurança pública e infraestrutura, a Trópico já prepara mais uma oferta de serviço para o futuro. O executivo ressaltou que a empresa já desenvolve soluções de IoT e que está adotando o conceito de Solução Integrada de Conectividade e Aplicação, que poderá ser apropriado pelos operadores regionais em diferentes modelos de negócios.

INOVAtic com foco na opinião dos provedores Sul/Sudeste é um evento do Tele.Síntese e que prossegue até esta quarta-feira.