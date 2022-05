Triple Play compra mais 5 ISPs e chega a 520 mil assinantes

Triple Play fechou o 1º trimestre com prejuízo, embora tenha tenha ampliado a quantidade de assinantes a partir da compra dos ISPs. No período, comprou IP3, Nha Chica Resendenet, Ntcom, Netvga e Sapucaí Telecom.

A Triple Play (Grupo Conexão) divulgou nesta semana os resultados do primeiro trimestre de 2022, nos quais informa que comprou mais cinco ISPs. Passaram a pertencer ao grupo os provedores IP3, Nha Chica Resendenet, Ntcom, Netvga e Sapucaí Telecom.

As aquisições foram feitas de forma indireta. O ISP Center, parte do grupo Conexão, comprou a carteira de clientes da IP3, Nha Chica Resendenet e Ntcom. Pelas três, desembolsou o total de R$ 30,8 milhões. Desse montante, R$ 6,5 milhões serão pagos em parcelas mensais pelos próximos dois anos. O restante foi pago à vista.

Outro ISP do grupo, o Starweb, comprou a Netvga e a Telecomunicações Sapucaí. Por ambas, pagará R$ 13,2 milhões, dos quais R$ 10,5 milhões já foram pagos no ato, e o restante será parcelado pelos próximos dois anos.

Com as aquisições, passou a contabilizar 520 mil assinantes, 56 mil a mais do que no primeiro trimestre de 2021. No período, a receita operacional líquida cresceu 11,6%, e atingiu R$ 125 milhões.

Em todos os casos, a Triple Play diz que as aquisições permitirão a suas investidas indiretas Center e Starweb “ampliar e maximizar a comercialização de serviços prestados, possibilitando a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado para a carteira de clientes da companhia”.

O EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) cresceu 10,6%, atingindo R$ 47 milhões.

Segundo a companhia, a mudança do fundo investidor – com a saída do Acon e entrada do Grain – reforçou os planos de expansão por meio de aquisições “em áreas-chave”.

A empresa diz que ainda no começo do ano colheu resultados em função do aumento da demanda por banda larga derivado da pandemia de Covid-19, que levou as pessoas a buscarem conexão doméstica.

Ainda assim, o Grupo Conexão registrou prejuízo de R$ 19,7 milhões no trimestre, uma reversão do lucro de R$ 500 mil do começo de 2021. A Triple Play diz que a perda se deveu ao impacto de juros de debêntures emitidas pela companhia. A despesa financeira com obrigações somou R$ 21,4 milhões.

