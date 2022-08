Triple Play Brasil registra prejuízo de R$ 40 milhões no 2º tri

O Grupo Conexão (Triple Play Brasil) teve um prejuízo de R$ 40,32 milhões entre abril e junho. O balanço da companhia foi publicado hoje, 12. As perdas aconteceram pelos mesmos motivos que levaram Algar, Brisanet, Vero e Oi a amargarem resultados negativos no segundo trimestre desde ano: aumento das despesas financeiras.

A despesa financeira mais que triplicou, passou de R$ 11,5 milhões no segundo trimestre de 2021 para R$ 35,63 milhões agora. O principal impacto para redução desse resultado foram os juros das obrigações com debêntures, resultando no prejuízo da Triple Play Brasil.

As receitas do grupo cresceram apenas 0,88% e somaram R$ 125,54 milhões no trimestre. Já os custos de bens e serviços aumentaram 16%, enquanto as despesas operacionais cresceram 27,15%. O aumento dos custos aconteceu, segundo a empresa, em razão do crescimento das depreciações e amortizações decorrente da expansão da rede, do investimento em infraestrutura e da aquisição de empresas.

A companhia registrou encolhimento nas divisões de vídeo (TV Paga), voz fixa e “outros serviços”. O crescimento em dados (banda larga) e voz SCM (VoIP) não foram suficientes para compensar tal retração, o que resultou em encolhimento de 0,1% da receita bruta.

O EBITDA do grupo foi de R$ 34,35 milhões, baixa de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em 30 de junho de 2022, o Grupo atingiu mais de 516 mil assinantes, crescimento de 55 mil contratos se comparado ao mesmo período do ano anterior. A Triple Play tem presença em 26 pequenos e médios municípios nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

