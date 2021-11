Três VPs serão braços e olhos de Labriola na TIM Brasil

Alçado a general manager da TIM Itália, cargo que vai acumular com o posto de CEO também na TIM Brasil, Pietro Labriola contará com três executivos que serão seus braços e olhos na gestão do negócio brasileiro mantenha o crescimento dos últimos anos.

Camille Faria (CFO), Leonardo Capdeville (CTIO) e Alberto Griselli (CRO) terão carta branca para atuar em seu nome, “se necessário”, reforça a empresa em comunicado emitido no fim de semana.

Faria acaba de chegar à TIM, vinda da Oi, onde integrou o time que elaborou o plano de venda de ativos no maior processo de recuperação judicial da América Latina. Capdeville é responsável por toda a estratégia tecnológica da operadora há mais de sete anos. Já Alberto Griselli é o responsável pelas estratégias de geração de receita e interface com clientes da operadora desde agosto de 2019.

Segundo a TIM, o ritmo nada a mudará. A operadora esteve por trás da consolidação do mercado móvel, articulando a compra da Oi Móvel ao lado de Vivo e Claro. Será a empresa que desembolsará o maior valor, e também que receberá maior quantidade de ativos, entre clientes, infraestrutura e espectro, por exemplo. Também aposta na cobertura do campo com internet das coisas em 700 MHz, e no último leilão da Anatel comprou frequências que serão ativadas com tecnologia 5G. Tudo sob comando de Labriola.

Perfil

Italiano de Bari, Pietro Labriola assumiu como CEO da TIM Brasil em abril de 2019. Com mais de 25 anos no setor de telecomunicações, ingressou no Grupo Telecom Italia em 2001.

Na controladora italiana, ele ocupou diversas posições. Sua última função lá foi como Chief Transformation Officer, deixando o posto em 2015 para se tornar COO da TIM Brasil, onde ficou até outubro de 2018.

Labriola retornou à Itália e voltou ao Brasil em 2019 para chefiar a operação brasileira.

Pietro Labriola é formado em administração pela Universidade de Studi de Bari e tem mestrado em gestão de inovação e tecnologia pela ASMIT Advanced School of Bari.

Este ano, Labriola foi apontado pela revista Forbes como um dos melhores CEOs do Brasil. Além disso, o executivo foi o único dirigente entre as operadoras brasileiras premiado na primeira edição do Prêmio Marechal Rondon, criado neste ano pelo Ministério das Comunicações para homenagear destaques em políticas das áreas de telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social.

Entre os reconhecimentos estão ainda o prêmio de Homem de Comunicação 2020, concedido pela Aberimest e o primeiro lugar no ranking 2021 da pesquisa The Latin America Executive Team, promovida pela revista norte-americana Institutional Investor, e que avalia os principais executivos da América Latina.

No último dia 26 de novembro, foi agraciado com o prêmio Pugliesi nel Mondo, concedido a nativos da região da província de Puglia, no sul da Itália, que se destacam internacionalmente.

