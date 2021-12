Quais são os bens? Quanto valem? Como operacionalizar a Reversão? Essas são as três perguntas que precisam ter respostas iguais independentemente da forma como se terminará a concessão pública de telefonia fixa: se pela adaptação do contrato; se pela prorrogação do contrato; ou pelo fim do contrato. “Mas as respostas estão distintas”, alerta Cláudia Viegas.

