Tray e Yapay somam para a estratégia de crescimento da Locaweb

Desde que realizou a Oferta Pública Inicial (IPO), a Locaweb (LWSA3) vem acumulando ganhos de 340%, expandindo negócios e construindo uma rede ampla de desenvolvedores e impulsionando a marca no mercado. Os resultados tiveram a contribuição do BeOnline e SaaS, do e-commerce e de meios de pagamento.

“Passamos por um turbilhão, por grandes mudanças. A IPO trouxe movimentações totalmente diferentes, novas aquisições e uma nova jornada de compra em função da pandemia do coronavírus”, analisa Thiago Mazeto, diretor Comercial e de Marketing da Tray, a unidade do e-commerce da Locaweb. Segundo Mazeto, o crescimento do e-commerce da empresa vinha com desempenho médio de dois dígitos ano e, em 2020, as compras online entraram de vez na preferência do consumidor, independentemente do ticket médio.

Em 2020, a Tray registrou um crescimento de mais de 158%, enquanto o e-commerce brasileiro contou com 40% a mais de novos compradores em relação a 2019, totalizando 13 milhões de novos usuários, de acordo com Ebit/Nielsen, principalmente na região Nordeste, que registrou um crescimento de 100%.

Os celulares marcaram presença determinante nesses resultados, ainda segundo o Ebit/Nielsen. Do total de vendas, 55,1% ocorreram por meio desses aparelhos, o que significou R$ 45,9 bilhões em 106,6 milhões de pedidos, alta de 79% em relação a 2019 e 176% sobre 2018.

Tendo como base a necessidade das pequenas e médias empresas no setor digital, a estratégia da Locaweb é oferecer soluções completas para seus clientes, com todos os serviços necessários para apoiar os consumidores em sua jornada de compras.

Meios de Pagamento

O volume de crescimento da Yapay, o braço dos meios de pagamento da Locaweb, acompanhou o das vendas digitais. Natália Tukoff, diretora de Marketing da Yapay, explica que o empreendedor, o que negocia para o público B2B, ao entrar no mundo digital, procura um produto pronto para concluir as suas vendas. “ Oferecemos alternativas que não se limitam ao papel do adquirente, que captura e liquida a transação. Queremos que nossos clientes façam arranjos inteligentes entre bandeiras e bancos, que tenham segurança antifraude e controle de fluxo de caixa,” exemplifica.

Com aquisições e fusões, a Locaweb faz esforços para se tornar presente em todo esse percurso, que começa no marketing digital (Etus), passa pela consolidação de aplicativos de novas lojas (Samurai), experiência do cliente (Social Miner), gestão de fluxo de caixa (Vindi) e, finalmente, chega ao envio da mercadoria (Melhor Envio).

“Hoje a Tray possui 428 integrações e essas empresas funcionarão muito mais de forma nativa, assim como o Yapay. Quando o empreendedor entra em contato com uma plataforma tão diversa, ele consegue fazer tudo de forma muito mais simples e rápida e focar no negócio dele”, afirma Mazeto.