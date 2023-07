Transmissões de TV nas bandas C e Ku seguem por mais um ano

O Gaispi, grupo da Anatel que supervisiona a limpeza do espectro de 3,5 GHz para implantação do 5G, prorrogou até dezembro de 2024 as transmissões simultâneas de TV aberta via satélite (TVRO) em banda C e banda Ku.

Conforme o edital do leilão 5G, as transmissões simultâneas aconteceriam até 30 de junho último – mas poderiam ser prorrogadas. A decisão tem um custo para a radiodifusão, contratante das cargas duplas nos satélites que utiliza.

Justamente por isso, as TVs têm pressa e cobram, junto ao Gaispi, formas de acelerar a distribuição desses kits. A quantidade de pedidos de equipamentos está abaixo do esperado desde o início do programa, em meados de 2022.

Corrida contra o relógio

Até 13 de julho último, tinham sido instalados no país 594,25 mil kits de banda Ku para beneficiários do Bolsa Família. Essa é uma parcela ainda pequena dos estimados 10 milhões de usuários de parabólicas registrados no CadÚnico com direito à substituição de seus equipamentos.

As estimativas da radiodifusão indicam demanda efetiva por cerca de 5,3 milhões de kits Ku para atendimento da política pública.

O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, presidente do Gaispi, também vê uma demanda total menor do que a prevista na época na elaboração do edital do leilão 5G. “Acredito que dos 10 milhões de beneficiários com direito, no máximo a metade vai pedir a troca”, falou ao Tele.Síntese.

Outra prorrogação para além de 2024 pode acontecer novamente, se o número não for atingido. A data limite para quaisquer prorrogações é dezembro de 2025.

Beneficiários devem pedir

A Siga Antenado – EAF, responsável por instalar os kits, identificou insegurança dos beneficiários do Bolsa Família que têm direito à troca gratuita. Por isso, iniciou em 11 de julho uma campanha publicitária a fim de estimular os pedidos de substituição.

O sinal das parabólicas comuns, em banda C, vai desaparecer do país em 2026 para dar lugar ao 5G. A partir de então, quem for espectador de TV aberta transmitida por satélite não conseguirá mais captar o sinal dos canais, a menos que tenha a parabólica digital que sintoniza a banda Ku.

Beneficiários do CadÚnico têm direito à troca gratuita de suas parabólicas. Para tanto, precisam entrar em contato com a Siga Antenado através do site ou por telefone (0800 729 2404). Quem não for inscrito no CadÚnico, precisa comprar uma parabólica digital por conta própria.

Canais disponíveis

Ao todo, 104 canais estão disponíveis na banda Ku. São eles:

APARECIDA FM

BAND

BAND CAMPINAS

BAND CEARÁ

BAND MANAUS

BAND MINAS GERAIS

BAND PARANÁ

BAND PORTO ALEGRE

BAND PRESIDENTE PRUDENTE

BAND RIO DE JANEIRO

BAND SP

BAND TAUBATÉ

BSD LIFE

CANAL AGRO

CANAL DO BOI

CANAL DO CRIADOR

CANAL RURAL

CENTRAL TV

CETAMA DE JUAZEIRO DO NORTE

CNN BRASIL

CNT CURITIBA

CNT RIO DE JANEIRO

EPTV VARGINHA

EVANGELIZAR

FM 93 MHZ

FUTURA

GAZIN

GLOBO BELO HORIZONTE

GLOBO BELÉM

GLOBO CAMPINAS

GLOBO CURITIBA

GLOBO FORTALEZA

GLOBO GOIÁS

GLOBO MINAS GERAIS

GLOBO PORTO ALEGRE

GLOBO RECIFE

GLOBO RIO DE JANEIRO

GLOBO RJO HD

GLOBO SALVADOR

GLOBO SP

IDEAL TV

ISTV

JOVEM PAN NEWS

LIFE CHANNEL BRASIL

MEIO NORTE FM

NSC TV

PAI ETERNO

POLISHOP

RADIO FM SOBRAL

RBTV

RECORD NEWS

RECORD NEWS

REDE 21

REDE AMERICA

REDE BRASIL

REDE GAZETA SP

REDE GOSPEL

REDE LIFE BRASIL FM

REDE SUPER

REDE TV

REDE VIDA

REDE VIDA FM

REDE VIVA EDU

REDE VIVA EDU 2

RELIGIÃO DE DEUS

RÁDIO BOA NOVA

RÁDIO GOSPEL

RÁDIO TAMOIO

RÁDIO VERDES MARES

SAUDADE FM

SBN

SBT

SBT BELÉM

SBT BRASILIA

SBT RIO DE JANEIRO

SBT RIO GRANDE DO SUL

SBT SP

TERRA VIVA

TV APARECIDA

TV BRASIL

TV BRASIL 2

TV CANÇÃO NOVA

TV CENTRO AMÉRICA

TV CULTURA

TV CÂMARA

TV DIÁRIO – FORTALEZA

TV HORIZONTE

TV JUSTIÇA

TV MANÁ

TV MEIO NORTE

TV MILAGRO

TV MIRANTE

TV MORENA

TV MUNDO MAIOR

TV NOVO TEMPO

TV PADRE CÍCERO

TV RECORD NACIONAL

TV SENADO

TV SÉCULO 21

TV TEMPLO

TV VERDADE

TV VERDES MARES

VIVAX TV

ÓTIMA FM