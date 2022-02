Tragédia em Petrópolis afetou 40 torres de operadoras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Cada uma das prestadoras tem, em média, 70 torres em operação na cidade, segundo a agência. A causa principal da queda de sinal foi interrupção do fornecimento de eletricidade

A Anatel informa que constatou interrupção em cerca de 10 torres de telefonia móvel de cada prestadora (Vivo, Tim, Claro e Oi) em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, logo após os transtornos causados pelas chuvas. Cada uma das prestadoras tem, em média, 70 torres em operação na cidade. A causa principal da queda de sinal foi interrupção do fornecimento de eletricidade.

A principal ação de resposta da Anatel ao ocorrido foi o envio de equipes técnicas e GMG (Grupo Motor Gerador) auxiliares, “onde era possível o acesso”.

PUBLICIDADE

De acordo com a agência, do final de terça, 15, até a manhã de quarta, 16, o número de torres afetadas diminuía. A Anatel diz que ao final da tarde de quarta o serviço de telefonia móvel de todas as quatro prestadoras já havia se recuperado, e restavam apenas casos pontuais de atuação, relacionados a rompimento de cabos de fibra óptica.

Ao longo da quinta, 17, diversas torres em Petrópolis ainda estavam operando com rotina de abastecimento de diesel nos Grupo Motor Gerador (GMG). A Anatel afirma que, apesar disso, o serviço móvel das prestadoras Claro, Vivo, Oi e Tim já operavam dentro da normalidade.

A Agência Nacional de Telecomunicações lembra que, em 2015, criou a Rede Nacional de Emergência de Prestadoras de Telecomunicações (RENET), em conjunto com as prestadoras Claro, Vivo, Tim e Oi, justamente para manter os servidores da Agência e colaboradores das prestadoras posicionados para atuar nessas situações.

Ações de ajuda

As operadoras de telecom montaram ações de ajuda a Petrópolis, depois que a cidade foi atingida por fortes chuvas, em uma catástrofe que já deixou mais de 100 mortos nesta semana.

PUBLICIDADE