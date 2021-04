Totvs lança aplicativo que digitaliza visita técnica

A Totvs lançou o aplicativo Minhas Ordens de Serviços neste mês. Voltada para o segmento de prestadores de serviços, a solução busca facilitar a organização de empresas que oferecem instalação e manutenção de equipamentos. A intenção do produto é tornar a visita técnica mais digital, deixando o papel, a caneta e a prancheta de lado.

O aplicativo oferece controle de estoque, funcionamento offline e integração nativa com o sistema de gestão Totvs. Uma das aplicações do produto é identificar se será preciso cobrar o cliente pela peça em caso de troca na manutenção por meio da solução de backoffice.

O recurso também permite que o técnico tenha acesso a um histórico sobre a manutenção previamente. Isso inclui informações sobre qual é o problema, se o produto já precisou de reparos no passado e qual o tipo de manutenção realizada. “O histórico está todo cadastrado no nosso módulo de ERP e, então, ele sabe tudo que está acontecendo e não precisa ficar ligando para a central”, afirmou o diretor do segmento de Prestadores de Serviços da Totvs, Eduardo Pires.

A empresa possui outros aplicativos B2B com foco em digitalizar processos de gestão. O Gestão Pecuária, por exemplo, foi lançado em 2018 e tem como finalidade coletar dados no smartphone e, depois, descarregá-los na nuvem. Por sua vez, a Plataforma Carol, de 2017, permite que as organizações aprimorem a propriedade dos dados e ampliem a capacidade de análise. (Com assessoria de imprensa)