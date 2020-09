Todas as formas de conexão rural estão presentes no e-book Campo Digital

O 4º Relatório Exclusivo Campo Digital, produzido pelo Tele.Síntese, tem como tema central a conectividade, relatando as experiências das operadores e os projetos implementados. Traz também informações do Plano Nacional de IoT.

A conectividade via satélite ou terrestre se destaca como ponto central para os avanços na digitalização das propriedades rurais. A questão do acesso se tornou um ponto tão central que passou a ser debatido por entidades do setor agropecuário e de telecomunicações, gerou a criação de associações voltadas para o tema, mobilizou parlamentares, envolveu órgãos do governo, ajudou a reforçar a estratégia de operadoras e empresas de satélites e ainda criou uma série de oportunidades para startups e companhias dedicadas à IoT (Internet das Coisas).

Os cadernos já publicados da série Relatório Exclusivo Campo Digital tiveram como tema a automação e adoção de sistemas de gestão das fazendas e o monitoramento das lavouras – seja climático, hídrico, de doenças e pragas, e outras atividades correlacionadas; o perfil das AgTechs, startups que nasceram com foco em tecnologia aplicada ao agronegócio; os avanços da tecnologia ocorridos nos últimos cinco anos e as iniciativas da agricultura brasileira na implementação de soluções inovadoras para assegurar o abastecimento da população desde o início da pandemia.

