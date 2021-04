Tivit compra a DevApi, startup de integração de sistemas

A Tivit anunciou nesta terça-feira (27/4) a compra da DevApi, startup de integração de sistemas (iPaaS – Integration Platform as a Service) e gestão de API. Segundo a multinacional brasileira de tecnologia, a aquisição “foi estratégica para a missão de oferecer soluções que contemplem as necessidades dos clientes de ponta a ponta”. O valor da negociação não foi divulgado.

A plataforma desenvolvida pela DevApi permite gerenciamento de vários aplicativos de forma centralizada, reunindo em um só lugar as informações sobre desempenho, erros, consumo etc. A ferramenta também conta com avançada camada de segurança para proteger os sistemas contra ameaças e tentativas de invasão.

“A DevApi é uma startup de rápido crescimento e que trouxe uma metodologia inovadora para uma das principais dores das grandes empresas hoje: a integração de diversos sistemas de uma forma ágil e segura”, afirma Eduardo Sodero, CSO da TIVIT e responsável por estratégia e aquisições.

Fundada em 2020 no Paraná por Luana Ribeiro e William Hoffmann, a DevApi segue como uma empresa independente, com os fundadores seguindo no comando da startup, e é a quinta empresa da Tivit Ventures, braço de investimentos da empresa e que conta com R$ 400 milhões para aquisições até 2025.A meta da Tivit para 2021 é adquirir até 10 startups com foco em SaaS.