TIM vende controle da FiberCo para a IHS por R$ 1,6 bilhão

A TIM comunicou na noite desta quarta-feira, 5, a venda do controle da FiberCo, sua unidade em infraestrutura de acesso em fibra óptica à empresa IHS Fiber Brasil. As empresas vinham negociação o acordo desde março.

A transação atribui valor de firma de R$ 2,6 bilhões à FiberCo. A IHS vai aportar R$ 609 milhões no caixa da nova empresa, e pagará ainda R$ 1,03 bilhão à TIM.

Pelo acordo, a TIM entregará 51% do capital social da FiberCo à IHS, e manterá os demais 49% das ações. A base inicial de ativos da FiberCo será constituída pela infraestrutura de rede secundária da TIM que cobre, aproximadamente, 6,41 milhões de domicílios, sendo 3,5 milhões em FTTH (fibra até a casa do cliente) e 3,5 milhões em FTTC (fibra até o armário da operadora).

A IHS é uma provedora de infraestrutura, com presença em nove países da África, do Oriente Médio e da América Latina. Tem, no mundo, 28 mil torres e, conforme a TIM, busca expandir sua atuação na cadeia de valor dos serviços de infraestrutura.

Serão transferidos também outros ativos, contratos e empregados, “todos exclusivamente relacionados às suas atividades”. As transferências só irão se concretizar após o Acordo ser aprovado pela Anatel e pelo Cade.

Os termos do acordo definem a TIM como cliente âncora, tendo a prerrogativa de seis meses de exclusividade após a entrada em novas áreas.

“O plano de negócios da FiberCo tem a expectativa de atingir 8,9 milhões de domicílios cobertos em FTTH em 4 anos. A FiberCo participará ainda de outros projetos de infraestrutura, como o FTTSite, junto com a TIM”, diz o comunicado. O FTTSite é o plano de conexão com fibra de sites de telefonia móvel.

A venda vai ajudar a TIM a reduzir o dinheiro empenhado em Capex todo ano. O dinheiro que entra será usado ainda para pagar parte da compra dos ativos da Oi Móvel.