TIM: ‘Venda da Oi Móvel preserva interesse da sociedade’

Operadora se posicionou sobre reunião do Cade desta quarta, 9, que aprovou a venda da Oi Móvel

A aprovação da venda da Oi Móvel pelo Cade, nesta quarta, 9, “preserva o interesse do negócio e da sociedade, garantindo a manutenção do ecossistema de competição e investimentos necessários para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras e o avanço digital do país”, avalia o CEO da TIM, Alberto Griselli.

“A retomada de eficiência e produtividade desses ativos móveis, combinada com a chegada da tecnologia 5G, vai permitir a aceleração tecnológica de um setor estratégico para a economia, com efeitos benéficos pelas próximas décadas”, diz ainda o executivo da operadora, que é uma das compradoras, junto com Vivo e Claro.

Segundo posicionamento da TIM, todos esses fatores vão levar à ampliação dos níveis de serviços para os clientes de telecomunicações, incluindo os oriundos da carteira da Oi.

“A solução encontrada pelas autoridades traz um ganho adicional de alta relevância, ao permitir que progrida a instalação de uma rede neutra nacional de fibra, infraestrutura decisiva para o desenvolvimento do setor e do país”, diz o comunicado.

Interligação de fatores

Para Mario Girasole, VP de Regulatório, Institucional e Relações com a Imprensa da TIM, “a decisão do Cade, a aprovação da Anatel, a combinação dos respectivos remédios, o êxito do leilão 5G, o surgimento das redes neutras e a intensa regulação setorial não são eventos isolados, mas sim o conjunto interligado de fatores que garante um ambiente de competição e investimentos, em que grandes operadoras e operadoras menores irão desenvolver seus planos de negócios”.

A TIM conclui o comunicado dizendo à sociedade que está “preparada para assumir a maior parte dos ativos móveis da Oi, conforme aprovação pela autoridade antitruste nesta quarta-feira (9/2), em caráter definitivo, após mais de um ano de análise minuciosa”.

