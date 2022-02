TIM vai testar aplicação do 5G na irrigação

Com 45 projetos inscritos e oito finalistas, a TIM e o AgTech Garage, hub de inovação sediado em Piracicaba (SP), anunciam o projeto da startup iPonia como selecionada para realizar testes de Prova de Conceito no Centro de Pesquisa da TIM. A proposta da empresa é levar o 5G à irrigação de lavouras.

A startup de São Paulo tem aproximadamente um ano de operação e se destacou por oferecer uma proposta de teste sobre a solução de controle de irrigação inteligente que já está disponível no mercado em culturas protegidas e de alto valor, como flores, morangos e tomates, além de hidropônicas.

Os primeiros testes da iPonia em ambiente 5G devem acontecer ainda no primeiro trimestre e contarão com especialistas da TIM para suporte e coordenação.

Para o vice-presidente de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, Renato Ciuchini, o trabalho da operadora para impulsionar soluções de startups é essencial para o desenvolvimento de produtos voltados para o 5G: “Percebemos a crescente importância do 5G para startups e empresas de tecnologia de pequeno e médio porte. Abrir nossos laboratórios para testes de conceito de soluções pensadas para o 5G é uma iniciativa única no setor de telecomunicações”.

Esta é a segunda chamada realizada pela TIM, em parceria com o AgTech Garage, em busca de projetos inovadores para o mercado brasileiro. A primeira foi feita em setembro de 2020 e selecionou três projetos para o agronegócio, na busca de eficiência para o controle de pragas e doenças, direcionados para empresas parceiras da TIM participantes da seleção, como Amaggi, Citrosuco e Jalles Machado.

Átila Xavier, diretor de arquitetura e evolução tecnológica da TIM Brasil, destaca o trabalho realizado pelo TIM Lab com redes 5G: “Na TIM acreditamos na inovação como uma das principais ferramentas na busca pela eficiência, que passa por pesquisa, desenvolvimento, dedicação e a oportunidade de parcerias com startups, que buscam seu espaço no mercado. Estamos satisfeitos em colaborar com a iPonia e podermos ajudar a evoluir uma solução com grande potencial para o agronegócio brasileiro”.

“Ao abordarmos o futuro da tecnologia móvel, com o 5G, conseguimos dar visibilidade a iniciativas que podem fazer a diferença não só para o agronegócio brasileiro, mas para toda a economia”, avalia José Tomé, CEO do AgTech Garage.

Thiago Peres, CEO e fundador da iPonia, destaca a importância da iniciativa liderada por AgTech Garage e TIM para democratizar projetos com a tecnologia 5G: “Nossa proposta é tornar soluções com o 5G acessíveis para produtores rurais, reduzindo a distância entre a tecnologia e pessoas, e esse incentivo é essencial nesse momento”.

Além da iPonia, os projetos da Auros Robotics (inteligência artificial e robótica para fruticultura), da Quickium (gerenciamento de dados e predição de falhas, inclusive com monitoramento de segurança do trabalho) e da Umgrauemeio (tecnologia de combate e monitoramento de incêndios florestais) também terão o Centro de Pesquisas da TIM à disposição para testes no decorrer de 2022. (Com assessoria de imprensa)

