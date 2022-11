TIM vai fornecer 4G e IoT para a BP Bunge Bioenergia no campo

Projeto da BP Bunge é o maior já contratado da TIM no campo, e prevê cobertura 4G em 3 milhões de hectares

A BP Bunge Bioenergia, processadora de cana-de-açúcar, escolheu a TIM para fornecer conectividade 4G nas suas 11 unidades pelo país. A cobertura total vai chegar a 3 milhões de hectares espalhados pelos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins.

Além da digitalização da empresa, o projeto vai cobrir com rede móvel mais de 174 mil pessoas dos municípios vizinhos às usinas, 12,5 mil colaboradores diretos e indiretos, 29 escolas públicas e 10 unidades básicas de saúde.

A TIM hoje atende 40 empresas do agro. O projeto da BP contempla quase 100 novas torres 4G, e “grande parte delas utilizará energia sustentável através de painéis solares”, diz a empresa.

Com o acorod, a TIM chega à marca de 12 milhões de hectares em áreas rurais atendidos por 4G. São mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todo o território coberto, que reúne 485 municípios de 12 estados.

A BP Bunge já utiliza tecnologias agrícolas e de transporte conectadas a uma central de gestão logística integrada. Com a ampliação de conectividade, mais recursos disponíveis pelos equipamentos poderão ser utilizados. Além disso, a geração de dados será mais ágil, auxiliando na tomada de decisão das operações das 11 unidades agroindustriais, contribuindo para o aumento da produtividade e redução do custo de produção, afirmam as empresas.

Segundo Geovane Consul, CEO da BP Bunge Bioenergia, a medida é estratégica. “Com esse relevante projeto de conectividade rural damos mais um passo de transformação digital para potencializar eficiência operacional e rentabilidade e, para além dos negócios, contribuímos para a inclusão digital e para o desenvolvimento local nas comunidades onde temos operações, que passarão a ter acesso ampliado à rede móvel”, diz, em nota.

“Fomos escolhidos pela BP Bunge para cobrir mais de 3 milhões de hectares, um recorde em nossos projetos. Estamos investindo no desenvolvimento de soluções únicas, reconhecidas pelo mercado e pelos clientes, e que evoluirão para que o campo futuramente também se beneficie do 5G”, finaliza Alberto Griselli, CEO da TIM .

