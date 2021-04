TIM vai expandir infraestrutura no Paraná

Em reunião com o governador do Paraná, Ratinho Junior, Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil anunciou hoje, 15, um plano de expansão da infraestrutura de rede no Estado. A operadora, que tem 4G em todos os municípios paranaenses, vai reforçar a cobertura, especialmente em estradas.

A infraestrutura instalada cobrirá 2.800 quilômetros de rodovias que passam pelo Estado, além de 355 distritos e vilas e oito resorts.

PUBLICIDADE

As rodovias cobertas interligam as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Londrina e Paranaguá, além do trecho no litoral, entre Alexandra e Matinhos.

Em algumas das estações que serão instaladas, a empresa começará a usar um modelo sustentável inédito no Brasil, com sites off-grid, conectados via satélite e alimentados por painéis solares.

Dos primeiros 15 sites off-grid a serem instalados no Brasil, cinco serão em rodovias do Paraná localizadas nas cidades de: Palmeira, Prudentópolis, Diamante do Sul e Chopinzinho. O projeto faz parte do Plano Estratégico ESG da TIM que prevê, até 2025, alcançar 80% de eco eficiência no tráfego de dados e ter 90% do consumo de energia proveniente de fontes renováveis, além de contribuir também com aspectos sociais ao promover a inclusão digital.

A TIM é líder de mercado no Paraná, com 54,3% dos clientes (7,03 milhões). Para 2021, estão previstas mais 549 ampliações em torres já existentes em 185 municípios. A tecnologia 4.5G foi implantada em 159 municípios do estado. Na frequência 700 MHz, atende 369 cidades das 399 cidades paranaenses.

A empresa também já tem 5G DSS na capital, Curitiba, desde dezembro de 2020. São 20 estações radiobase na cidade, nas regiões do Batel, Centro, Jardim Botânico e Parque Barigui. (Com assessoria de imprensa)